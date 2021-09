Real Cinisello-Pro Victoria: cinquina dei padroni di casa che con Bianchessi e Ionescu chiudono la pratica con i biancoverdi

Il Real Cinisello si impone per 5-1 sulla Pro Victoria e conquista i primi tre punti del campionato, con gli ospiti che, dunque, partono decisamente col piede sbagliato. I padroni di casa mostrano un buon gioco corale fin da subito e passano in vantaggio grazie a Bianchessi. Un errore difensivo porta al pari di Calandra. Nella ripresa i ragazzi di Marenco si riportano avanti ancora con Bianchessi e non lasciano più la gara: Kodheli e una doppietta di Ionescu trascinano i ragazzi in giallo, gli ospiti crollano mentalmente, complice anche l'espulsione per proteste di Jimenez. Pareggio illusorio. Marenco si presenta...

