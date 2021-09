Don Bosco-Polisportiva di Nova: sette gol, sei marcatori e doppietta di Assi. Grande prova degli uomini di Turano

Sono sette i gol che aprono il campionato 2021/2022 della Juniores del Don Bosco allenata da Nicola Turano. La formazione di Cesano Maderno riesce a vincere con gli ospiti della Polisportiva di Nova che, dal canto loro, si sono dimostrati eccessivamente fragili e ancora lontani dall'essere in forma per riuscire a imporre il proprio gioco. I gol sono stati distribuiti nelle due frazioni: quattro nel primo tempo e tre nel secondo, con Assi che ha aperto le marcature all'8' per poi ripetersi intorno al 20'; gli altri due gol sono stati di Pozzoli al 12' e di Mussi al 39'. Nella seconda frazione il copione è stato fondamentalmente lo stesso, con Oltolini che firma la manita al 16', dopo circa un quarto d'ora Ballabio e Malaisi chiudono, ulteriormente, i conti.

Il tecnico del Don Bosco, Turano, a fine match ha potuto sorridere, ma più per la prestazione dei suoi ragazzi che per il risultato largo: «Segnare tanto fa sempre piacere, ma oggi voglio andare oltre i numeri. Nell'ultimo match disputato dai ragazzi avevamo perso e il rischio di portarsi degli strascichi era serio. Per fortuna però la squadra ha saputo reagire e si sono scrollati di dosso le scorie, facendo una bela partita. Ero un po' preoccupato, ma i segnali ricevuti sono stati ottimi».

Rammaricato per la piega presa dalla partita si è dimostrato invece il tecnico Lorenzo Firmano, che sulla sua Polisportiva di Nova ha detto: «Oggi abbiamo approcciato male la gara e l'aspetto mentale è completamente da rivedere. Dopo il primo gol ci siamo disuniti e siamo andati veramente in crisi. Non è una questione fisica, anzi: sotto quel punto di vista eravamo pronti. Dovremo lavorare moltissimo sull'aspetto mentale per il proseguo del campionato. Necessariamente».

IL TABELLINO

Don Bosco-Polisportiva di Nova 7-0

RETI: 8' Assi (D), 12' Pozzoli (D), 20' Assi (D), 39' Mussi (D), 16' st Oltolini (D), 32' st Ballabio (D), 35' st Malaisi (D).

DON BOSCO: Mazzola, Braga, Ballabio, Mussi, Malaisi, Prataviera, Manfron, Vaghi, Assi, Pozzoli, Oltolini. A disp. Mariani, Cazzaniga, Casati, Amato, Agostini, Zapparoli, Hoxha. All. Turano.

POLISPORTIVA DI NOVA: Bettini, Fabbrica, Ciliberti, Benzoni, Caruso, Tagliabue, Rivolta, Kodheli, Di Summa, Chiappini, Burinato. A disp. Agostoni, Barbieri, Gharbi, Zinna, Novati, Brenna. All. Firmano.

ARBITRO: Cimino di Monza.