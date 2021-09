Cassina Calcio-Argentia, seconda manita stagionale per i rossoverdi: Vincenzi MVP con una doppietta

Seconda giornata e seconda manita in campionato per il Cassina Calcio, che si impone per 5-1 sugli ospiti della Polisportiva Argentia. La squadra di Andrea Bertolotti era reduce dal primo largo successo della scorsa settimana con il Pozzo e in questo secondo turno ha confermato le impressioni dell'avvio di stagione. Cade, invece, l'Argentia dopo l'ottimo avvio (5-2 all'Atletico Bussero). La partita si mette subito sui binari giusti per i padroni di casa, che dopo appena due minuti sono in vantaggio con Peterlin. Il Cassina si ripete poi al 25' su rigore di Vincenzi e al 35' con la marcatura di Viera. Poco prima della fine della prima frazione, al 44' accorcia Meroni per l'Argentia con un bel tiro da fuori area, tuttavia l'inerzia della partita non cambia perché in apertura di secondo tempo, più precisamente al 7', gonfia per la quarta volta la rete Vincenzi, per la doppietta personale: il centrocampista parte dal basso palla al piede, scarica sulla punta che a sua volta pesca con i tempi giusti Vincenzi, che scatta al momento perfetto per evitare il fuorigioco, si invola verso la porta avversaria e a tu per tu con il portiere lo scavalca con un bel tiro che si infila alle sue spalle. Al 15', infine, arriva la marcatura finale di Ghessi, che chiude definitivamente i conti.

Al termine del match si è detto contento il tecnico vincente Andrea Bertolotti: «Abbiamo giocato una partita relativamente tranquilla. Al di là del gol subito, sono molto soddisfatto perché siamo stati in controllo praticamente sempre, dall'inizio alla fine. Nulla da segnalare sulla prestazione dei miei ragazzi, hanno svolto bene i loro compiti». L'allenatore, inoltre, ha detto di aver particolarmente apprezzato la manovra che ha portato al gol della doppietta di Vincenzi.

Ha dato la sua visione del match anche Emanuele Rinaldi, allenatore della Polisportiva Argentia: «Oggi non abbiamo fatto una buona partita. Il gol subito praticamente a freddo ci ha mandati in confusione e da lì non siamo più stati in grado di riprenderci. I nostri piani per affrontare la gara sono saltati e non siamo stati in grado di ricomporci. Chiaramente vanno dati anche i meriti agli avversari, perché erano assolutamente ben organizzati ed hanno fatto veramente bene. La loro bravura ci ha messo in difficoltà e il risultato parla chiaro».

IL TABELLINO

Cassina Calcio-Argentia 5-1

RETI (3-0, 3-1, 5-1): 2' Peterlin (C), 25' rig. Vincenzi (C), 35' Viera (C), 44' Meroni (A), 7' st Vincenzi (C), 15' st Ghessi (C).

CASSINA CALCIO: Granoli (36' st Terenghi), Viera, D'Addato, Colombo (26' st Cellamare), Santoro, Galbiati, Ghessi (17' st Brignoli), Longo, Peterlin (1' st Pozzi), Vincenzi (11' st Moratti), Fecchio. A disp. Spartà, Radice, Rossi. All. Bertolotti.

ARGENTIA: Parolini (1' st Guzzi), Branca, Ottavi (27' st Margiotta), Rossi, Giani, Pestrichella, Cremonesi, Cambiago, Crespi (27' st Siciliano), Meroni, Bianchi. A disp. Longaretti, Ceru, De Vita. All. Rinaldi.

ARBITRO: Sivverini di Monza.