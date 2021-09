Pio XI Speranza-Sovico Calcio: la staffetta Radrezza-Brogiolo regala la vittoria ai padroni di casa

I cinisellesi del Pio XI Speranza si impongo con un gol per tempo sugli ospiti del Sovico Calcio, ridotti all'osso tra infortuni e mancanze e costretti a giocare per un tempo solo con gli undici titolari senza nessun cambio disponibile. Radrezza di giustezza. Dopo pochi minuti è di Radrezza la prima occasione della partita, servito benissimo da una rimessa laterale lunghissima di Platone, il quale con uno scatto supera la difesa avversaria ma spara alto sull'uscita del portiere. Nell'azione successiva Miceli decide di mettersi in proprio scartando tre difensori avversari e portandosi a tu per tu con Ottolini, il quale...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con