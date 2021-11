Besana Fortitudo-San Fruttuoso: la fotogallery del 6-0 portato a casa dai ragazzi di Roberto Sala

Con un netto 6-0 la Besana Fortitudo si è imposta sul San Fruttuoso proseguendo nella sua marcia inarrestabile in testa alla classifica. I ragazzi di Roberto Sala centrano infatti la settima vittoria in altrettante gare piegando la formazione di Mauro Pansardi: grandi protagonisti Alessandro Carbone e Alessandro Vergani, entrambi autori di una doppietta; a completare il 6-0 finale le reti di Filippo Cesana e Alessandro Alteri. Sfoglia la gallery per vedere le foto più belle del match a cura di Emiliano Castagna....