Trezzo-Cassina: biancorossi on fire, Leoni guida il poker durissimo ai danni dei rossoverdi, al primo stop stagionale

Dopo il Vedano cade anche il Cassina, che perde l’imbattibilità alla decima giornata di campionato. I ragazzi di Bertolotti vengono infatti travolti 4-1 al Valfregia dal Trezzo di Zaccaria, assoluto dominatore del primo tempo. I biancorossi sono letalmente cinici e concretizzano ogni discesa verso Galimberti, prima che la ripresa scorra lenta fino al triplice fischio. Grande protagonista della sfida è Leoni, trequartista di casa, autore di due gol e di altrettanti assist non capitalizzati. L’unica consolazione per i rossoverdi è il mantenimento dello scettro del Girone C, con un punto di vantaggio sui rivali, chiamati a essere più continui anche...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con