Pio XI Speranza-Real Cinisello, ai padroni di casa non basta Miceli: gli ospiti vincono il derby con un super Fall e l'eurogol di Hidalgo Lopez.

Finisce 4-1 per il Real Cinisello il derby cittadino tra terza e quinta forza del campionato, grazie alle grandi prestazioni di Ionescu e Fall che, con gli altri, trascinano la squadra alla vittoria sul Pio XI Speranza. Non basta una bella partita di Villa, che per 40' protegge bene i suoi pali, ma che deve poi arrendersi ai continui attacchi degli ospiti. I gialloverdi riescono infatti a tenere bene il campo e a difendersi nel primo tempo ma nel secondo, però, la partita si fa in discesa per il Real Cinisello. In tre minuti Trevisan e Ionescu segnano due reti...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con