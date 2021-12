Don Bosco, il direttore sportivo Berti sogna i Regionali: «Stiamo lavorando bene e siamo attrezzati a dovere, emozionante il testa a testa con la Besana»

Con la vittoria di misura in casa della capolista Besana Fortitudo grazie al gol di Nicolò Pozzoli, il Don Bosco ha compiuto il sorpasso in extremis e si è laureato campione di inverno nel Girone A della Under 19 Provinciale di Monza. È stato un girone quasi perfetto per i ragazzi allenati da Nicola Turano, alla prima esperienza completa da capo allenatore, dopo le poche giornate della stagione 2020-2021: 10 vittorie e un solo pareggio, quello casalingo con l'Albiatese, con in evidenza il bomber Alessio Assi, prelevato dal Seregno: 12 reti all'attivo per lui. L'attaccante e i cavalli di ritorno...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con