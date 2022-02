Il Cassina sa come riconquistare la vetta della classifica

Un cammino quasi perfetto quello del Cassina Calcio Under 19 nel girone d'andata. I punti collezionati - con merito - sono 26, frutto di otto vittorie, due pareggi e appena una sconfitta. Sconfitta che è arrivato con il Trezzo che grazie a questi tre punti ha conquistato la vetta, laureandosi campione d'inverno. «Primi fino allo scontro diretto», ha sottolineato il tecnico Andrea Bertolotti, che ha poi così continuato: «Durante quella gara qualcosa è andato storto. Il campo non era quello a cui siamo solitamente abituati, in termini di dimensioni, e poi ci abbiamo aggiunto il carico con alcuni errori individuali. Nella prima...

