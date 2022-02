Arriva la comunicazione: ecco quando ci saranno i recuperi

Il prossimo fine settimana si torna finalmente in campo, con tutte quante le categorie pronte a disputare nuovamente i campionati e riprendere il percorso interrotto a dicembre e fermato in maniera prolungata a causa della pandemia e l'innalzamento dei contagi.

Se nei prossimi weekend si ricomincerà a giocare, bisogna però ricordare che per tutto il mese di gennaio erano comunque previste delle partite e che sono state rinviate a data da destinarsi. Questo fino a poco fa, perché la Delegazione di Monza ha rotto gli indugi, comunicando in maniera ufficiale nella sezione news del CR Lombardia le date per i recuperi della categoria Under 19.

Il 12 febbraio, infatti, i club torneranno in campo per la sesta giornata del girone di ritorno e adesso si conoscono anche i giorni designati per i recuperi: la prima giornata del ritorno è stata fissata per il 26 marzo, la seconda per il 2 aprile, la terza per il 23 aprile, la quarta per il 30 aprile e chiude la quinta con il 9 aprile. Insomma, le prime cinque giornate sono state programmate in coda al calendario già formulato, prolungando la stagione della Juniores Provinciale, spostando il termine dal 20 marzo al 30 aprile, appunto, nonostante la quinta verrà disputata il 9.

Al momento non è prevista, inoltre, nessuna alternanza tra i gironi, con partite da recuperare poi nel corso della settimana, per via della carenza di arbitri nella sezione di Monza. Esattamente come in occasione del girone d'andata, infatti, la categoria Under 19 non dovrebbe esser toccata da questa problematica e le partite dovrebbero svolgersi nei giorni fissati dal calendario e da questa rimodulazione, salvo ulteriori imprevisti.