La poesia di Verga vale una vittoria

In trasferta, il Nuova Frontiera vince contro la Virtus Inzago: a fine gara il tabellino dice 0-2, con le cortesie di Verga e Micheloni che, segnando un gol per parte, consegnano così la vittoria alla propria squadra. Si ferma, dunque, la Virtus Inzago, che deve arrendersi agli ospiti, dimostratisi più organizzati e meglio messi in campo. Da segnalare, per il Nuova Frontiera, oltre agli autori dei due gol, la prova di Litrenta, che ha combinato bene con i compagni di reparto e diventando un vero e proprio pericolo per le maglie avversarie. Nonostante la sconfitta, per i padroni di casa...

