Il Desenzano Calvina è pronto al debutto nella Champions bresciana, Ugolini ha le idee chiare: «Squadra competitiva, sempre in campo per vincere»

Non manca più moltissimo alla prima uscita ufficiale del Desenzano Calvina Under 19 e non per nulla l’entusiasmo in via Durighello sta montando di settimana in settimana sempre più. La seconda squadra biancazzurra, guidata dall’esperto Massimo Oscar Ugolini, sta infatti proseguendo la preparazione in vista del debutto in campionato previsto per ottobre, ma nel frattempo sabato avrà un primo antipasto di quanto l’attenderà nella prima partita di coppa contro il San Pancrazio, per quanto concerne il gruppo C della categoria next generation. Un torneo - il Bresciaoggi - che la società vuole vivere da protagonista e pertanto è lecito aspettarsi un Desenzano già competitivo e in versione campionato fin da questo primo appuntamento. Anche perché tutta la rosa - numerosa e profondamente rinnovata rispetto all’annata scorsa - ha già affrontato test durante queste prime tre settimane di ritiro dando buoni riscontri. Per mettere benzina nel serbatoio sono state affrontate fino ad ora Pralboino (1ª cat.) e Pozzolengo (2ª cat.), Remedello (2ª), Brescia Under 17 e un’altra formazione di terza. L’obiettivo era quello di garantire a tutti lo stesso minutaggio nelle gambe in modo tale da non aver disparità di resa atletica nel gruppo: scopo raggiungo, a detta di Ugolini. Il quale è anche rimasto molto soddisfatto dall’atteggiamento visto in campo, dalla fase di costruzione dal basso proposta dalla squadra e dalla riuscita di alcune situazione ricercate su palla inattiva. Qualcosa da migliorare c’è ancora, ovviamente, come la fase di non possesso e gli schemi d’attacco, ma il gruppo può considerarsi in linea con gli obiettivi prefissati dalla tabella di marcia del proprio allenatore.

E viste tali premesse, non c’è solo il Bresciaoggi negli intenti societari, ma il proposito è quello di scendere in campo ogni sabato per vincere. Non per nulla, Ugolini potrà contare su una rosa rinforzata e dalle ampie garanzie, soprattutto in termini di apporto fisico. Nell’ossatura principale sono rimasti i 2003 Salamini, Llapushi, Moio, Balduchelli, Franzolin e Guarisco - tutti già in biancazzurro - ai quali si sono aggiunti dei 2004 ben strutturati come Malgarise e Capone (i due si sono messi in luce nelle amichevoli) e sul mercato sono stati presi giocatori svincolati (2), con la società che ha provato pure ad accontentare il tecnico portando sul Garda Quaini (esterno-basso destro) e Iossa (trequartista), entrambi fuoriusciti da Brescia e Feralpi e già in ottica Prima squadra. Sempre in ottica Serie D Ndoci e Ricciardi, quest’ultimo ormai in pianta stabile dalla passata stagione, ma ovviamente il tutto dipenderà molto dalle esigenze settimanali di Michele Florindo. Per quanto riguarda il discorso portieri, ottime garanzie le stanno già offrendo i sorprendenti 2005 Taiebi e Casagrande, scuola Dese, e i nuovi innesti Cesi (’03) e Marcellini (’04): il primo piaciuto in amichevole l’anno scorso ed acquistato, mentre il secondo in entrata dal Ghedi. Insomma, il tutto lascia pensare che ci sarà da divertirsi nel prossimo torneo nazionale. Queste le parole dello stesso Ugolini: «L’anno scorso era l’anno zero, quest’anno l’anno uno. Senz’altro fatti passi avanti, perché almeno una dozzina di ragazzi sono stati con me tutto l’anno. La società ha lavorato bene, c’è stato qualche dirigente nuovo che si è prodigato tanto, in più rispetto all’anno scorso abbiamo iniziato prima e siamo riusciti a selezionare qualche profilo interessante: siamo - credo - nelle giuste tempistiche di programmazione».

Ugolini, nonostante ami la difesa a 4, un centrocampo a 3 e un attacco modulabile con un trequartista fra le linee, in realtà non ha ancora un’idea precisa di come schiererà la squadra, tuttavia ha affermato: «Più che un’idea di gioco, l’obiettivo è quello di far giocare i migliori insieme: ad ora sto sperimentando per vedere se riesco ad adattare qualcuno in un ruolo diverso. Sicuramente li vedo più pronti rispetto al passati, sia fisicamente, sia nella mentalità, che come interpretazione del gioco: ad ottobre vedremo. Però sono contento perché la rosa a dispetto dell’anno scorso è stata costruita in modo diverso: l’altr’anno dovevamo muovere molto la palla per arrivare alla conclusione, invece stavolta abbiamo giocatori più strutturati e infatti sto lavorando molto sulle palle inattive per provare qualche soluzione in più». La squadra ha retto bene la mole di lavoro fin qui sostenuta, al netto di qualche acciacco di routine: in infermeria solo Davide Cassetti, in entrata dalla Rigamonti, il quale è ancora alle prese con i postumi di un precedente infortunio anche se si conta di recuperarlo per l’esordio in campionato. Il tecnico desenzanese quest’estate sarebbe potuto tornare ad allenare importanti squadre europee e sudamericane, perché le proposte non gli sono mancate, ma per esigenze personali ha preferito rimanere sulle sponde del lago. Il suo ultimo pensiero è andato alla prima squadra, quest’anno nuovamente tra le candidate al salto di categoria: «L’ho vista solo in allenamento e mi è sembrata migliorata nella qualità dei singoli. Inoltre mi è piaciuta la scelta societaria di continuare con Florindo per dare continuità al progetto: mi è parso un gesto di serietà».