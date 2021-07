Primi arrivi per la Juniores del Fossano: Lorenzo Rovera e Fabio Curti

Il mercato si accende, anche nelle formazioni Juniores delle squadre di Serie D. I primi acuti li segna il Fossano, che ha ufficializzato i primi due innesti per il prossimo campionato: si tratta di Lorenzo Rovera e Fabio Curti, entrambi 2004 ex Cheraschese.

Dopo l'ufficialità del nuovo tecnico Blues Sergio Boscarino il Fossano rafforza sia la difesa (con Curti) che l'attacco (con Rovera) con due ragazzi che, nonostante la giovane età, hanno maturato una discreta esperienza. Prima delle ultime due stagioni con la maglia nerostellata di Cherasco Curti e Rovera avevano giocato con le giovanili nazionali del Cuneo, muovendo i primi passi nelle Under interregionali. Adesso l'occasione è ghiotta e la casacca Blues è la chance perfetta per mettersi in luce.