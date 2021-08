Bra, Gianni Carena accoglie una nuova pedina per la sua Juniores in vista della stagione 2021/2022: Federico Cartarrasa

Nuovo rinforzo per la Juniores nazionale del Bra. La società giallorossa ha infatti annunciato che Federico Cartarrasa è un nuovo giocatore a disposizione del neo allenatore Gianni Carena, subentrato a Raffaele Senatore. Classe 2004, il trequartista arriva dalla Cheraschese, squadra in cui è cresciuto nel corso degli anni nonostante un'importante parentesi nell'Under 15 del Cuneo nella stagione 2018/2019 in cui ha collezionato ben 23 presenze.

Nelle sue ultime cinque stagioni disputate, Cartarrasa ha realizzato 23 reti dimostrando di avere quindi un discreto vizio del gol. La giovane promessa cercherà così di portare un'importante contributo nella squadra giallorossa nel corso del prossimo campionato grazie alla sua qualità tecnica.