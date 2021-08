Fossano, terzo rinforzo per la Juniores di Sergio Boscarino: si tratta di Matteo Viglietta

Terzo colpo di mercato per la Juniores del Fossano guidata dal neo tecnico Sergio Boscarino. Dopo gli arrivi di Fabio Curti e Lorenzo Rovera, i Blues hanno infatti annunciato l'acquisto dell'attaccante Matteo Viglietta. Classe 2005, il giovane talento arriva dalla Cheraschese, società in cui è cresciuto, dopo essere stato provato da società del calibro di Alessandria, Empoli, Genoa e Juventus.

Viglietta ha già dimostrato di essere un attaccante prolifico: nel corso degli ultimi tre campionati, ha infatti segnato la bellezza di 56 gol proprio con la maglia della Cheraschese. Alla sua prima esperienza in Juniores nazionale, la giovane punta è quindi destinata a diventare un punto di riferimento per la squadra di Boscarino per la stagione 2021/2022.