HSL Derthona, Andrea Martignoni è il nuovo allenatore della Juniores nazionale

Importante annuncio in casa HSL Derthona. La società nerobianca ha infatti comunicato che Andrea Martignoni è il nuovo allenatore della Juniores nazionale per la stagione 2021/2022. Il tecnico sostitituisce così Antonio Simoniello che continuerà invece a svolgere il ruolo di responsabile del settore giovanile come confermato da Vincenzo Viscariello, dirigente responsabile della squadra. Proprio quest'ultimo spiega che «la scelta di affidare la panchina a Martignoni è stata fatta perché volevamo puntare su una figura giovane che avesse un grande entusiasmo e portasse una bella ventata di novità in società. Andrea sarà il nostro cavallo di razza».

Martignoni possiede già una grande esperienza perché ha incominciato il proprio percorso di allenatore nel 2007 e, in questi anni, ha guidato diverse squadre giovanili tra cui i Giovanissimi regionali della Vigejunior, gli Allievi regionali della Vogherese e l'Under 17 del Piacenza. Nell'ultima stagione è stato invece il tecnico della Prima Squadra della Vogherese, società militante nell'Eccellenza lombarda, con la quale «mi lascio in buoni rapporti. In vista del prossimo campionato ero stato confermato proprio sulla loro panchina ma, la scorsa settimana, mi ha contattato il Derthona e ho accettato subito la loro proposta di giodare la Juniores nazionale. Qui, a Tortona, ho trovato un ottimo ambiente con persone ambiziose e molto professionali. Inoltre questa è una piazza storica esattamente come quella di Voghera: sono veramente contento di essere qui, non vedo l'ora di incominciare ad allenare questo nuovo gruppo». La sua squadra incomincerà la preparazione il 23 agosto e Martignoni avrà così più di un mese a disposizione (il campionato prenderà il via il 2 ottobre) per preparare la sua prima stagione alla guida della Juniores nazionale del Derthona.