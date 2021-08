Il Città di Varese Under 19 pronto alla nuova stagione: tante novità e grande entusiasmo

Si è radunata allo Stadio Ossola nella mattinata di oggi (domenica 22 agosto) l'Under 19 Nazionale del Città di Varese. I biancorossi, che saranno guidati ancora da Gianluca Porro in panchina, si presentano con una squadra che ha mantenuto l'ossatura della passata stagione e attinto forze fresche mirate classe 2004 e 2005. Luca Municchi e Salvatore Nappi, entrambi classe 2004, sono i due rinforzi per il reparto mediano che - dopo essere cresciuti nel territorio (e vinto da protagonisti la Rappresentativa Giovanissimi nel 2019) e poi maturati a Milano (Municchi all'Accademia Inter, Nappi all'Aldini) sono pronti a vestire il biancorosso. Guardando ai classe 2005, poi, altri due colpi del responsabile delle giovanili Roberto Verdelli sono stati il difensore Lorenzo Bertuzzi (dalla Cedratese, in precedenza a Gozzano) e il centrocampista Edoardo Cornelli dalla Solbiatese.

Nel reparto offensivo, invece, dove sono arrivate le conferme di Coratella, Sofio, Romito, Venditti e Volpi, il nome nuovo è quello di Ariel Smaci (2003) in arrivo dall'Aldini.

PORTIERI

VENDITTI MATTIA (2004)

VONO CRISTIANO (2004)

DIFENSORI

BERTUZZI LORENZO (2005)

DIANI TOMMASO (2004)

NARDI ALESSIO (2004)

FRANCO CHRISTIAN (2003)

GRIMALDI SAMUELE CIRO (2003)

ROMANO GIULIO (2004)

STORTI STEFANO (2003)

CENTROCAMPISTI

CASARI LUCA (2004)

CORNELLI EDOARDO (2005)

FIERZA ARIEL (2003)

MARANGONI MARCO (2003)

MUNICCHI LUCA (2004)

NAPPI STEFANO (2004)

PETRELLA IACOPO QUINTO (2003)

RITONDALE LORENZO (2003)

ROMANO ALESSANDRO (2003)

ATTACCANTI

CORATELLA RICCARDO (2003)

SMACI ARIEL (2004)

SOFIO EMANUELE (2002)

ROMITO ROSARIO (2003)

VENDITTI ALESSANDRO (2003)

VOLPI MARCO (2003)

STAFF TECNICO

Allenatore PORRO GIANLUCA

Assistente CIVITA ROBERTO

Preparatore atletico PASQUILLO LUCA

Team Manager BERTANI MAURIZIO

Fisioterapista CASANO LUCA