PDHAE, Gianni Cuc è il nuovo allenatore dell'Under 19 Nazionale: «Vogliamo diventare una vetrina importante»

Gianni Cuc riparte dal... PDHAE. Dopo essere stato il secondo di Roberto Cretaz in Prima Squadra nella scorsa stagione, in cui hanno ottenuto il terzo posto nel campionato di Serie D, il tecnico è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Under 19 Nazionale. Nuova esperienza quindi per Cuc, al quale fa «estremamente piacere avere la possibilità di guidare per un'altra stagione una squadra di questa società. Trovo un gruppo di ragazzi che hanno voglia di fare bene e di crescere. La Juniores sarà finalmente composta da calciatori locali e questo sarà molto positivo per noi: per loro è uno stimolo particolare quello di giocare per la squadra del luogo in cui sei cresciuto. Rispetto ad altre compagini, come il Bra o il Casale, avremo decisamente meno esperienza perché i miei giocatori hanno sempre giocato in campionati provinciali e regionali. Questo potrà fare la differenza ma noi vogliamo crescere e diventare nel tempo una vetrina importante per i ragazzi valdostani: per loro è importante giocare in una società la cui Prima Squadra si trova in un palconoscenico come la Serie D». Un ulteriore obiettivo di Cuc sarà proprio quello di «preparare i giovani in maniera tale da farli salire con il tempo in Prima Squadra». Ad un mese dall'inizio del campionato, previsto per il 2 ottobre, l'Under 19 del PDHAE è così pronta a ripartire con Gianni Cuc in panchina.