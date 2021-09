Bra, nuovo innesto in difesa per la Juniores Nazionale: si tratta di Manuel Druda

Nuovo colpo per la Juniores Nazionale del Bra, guidata in panchina da Gianni Carena. Manuel Druda, difensore centrale classe 2004, è infatti un nuovo giocatore della società giallorossa dopo aver fatto provini anche con il Gozzano e la Pro Vercelli.

Druda arriva dall'Under 18 della CBS, squadra in cui è cresciuto calcisticamente. Il giovane difensore ha infatti militato in tutte le categorie del settore giovanile rossonero dove ha collezionato, nel corso degli anni, quasi cento presenze. Il classe 2004 è quindi ora pronto per la sua nuova esperienza nel Bra dove affronterà per la prima volta nella sua carriera la Juniores Nazionale.