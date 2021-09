Svelati i calendari del campionato di Under 19 Nazionale della stagione 2021/2022: si parte il 2 ottobre

Dopo la stesura dei gironi, il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto la stesura dei calendari del campionato di Under 19 Nazionale per la stagione 2021/2022.

La fase regolare dei gironi A, B e C incomincerà il 2 ottobre 2021 e si concluderà il 14 maggio 2022. L'unico turno infrasettaminale verrà disputato venerdì 15 aprile in occasione dell'undicesima giornata. Due sono invece le soste previste: dal 25 dicembre al 1 gennaio per le festività natalizie e il 12 marzo per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup.

Di seguito i calendari completi dei tre gironi:

GIRONE A

1° Giornata (2/10/2021 - 29/01/2022)

Asti - Imperia

Bra - HSL Derthona

Chieri - Fossano

Lavagnese - Vado

Ligorna - Pro Vercelli

PDHAE - Sestri Levante

RG Ticino - Saluzzo

Sanremese - Casale

2° Giornata (9/10/2021 - 05/02/2022)

Casale - PDHAE

Fossano - Bra

HSL Derthona - Ligorna

Imperia - Sanremese

Pro Vercelli - Lavagnese

Saluzzo - Chieri

Sestri Levante - RG Ticino

Vado - Asti

3° Giornata (16/10/2021 - 12/02/2022)

Bra - Vado

Casale - Sestri Levante

Chieri - Pro Vercelli

Lavagnese - Imperia

Ligorna - Asti

PDHAE - Fossano

RG Ticino - HSL Derthona

Sanremese - Saluzzo



4° Giornata (23/10/2021 - 19/02/2022)

Asti - Lavagnese

Fossano - RG Ticino

HSL Derthona - Chieri

Imperia - Casale

Pro Vercelli - Bra

Saluzzo - PDHAE

Sestri Levante - Sanremese

Vado - Ligorna

5° Giornata (30/10/2021 - 26/02/2022)

Bra - Lavagnese

Casale - Fossano

Chieri - Asti

Ligorna - Imperia

PDHAE - Pro Vercelli

RG Ticino - Vado

Sanremese - HSL Derthona

Sestri Levante - Saluzzo

6° Giornata (06/11/2021 - 05/03/2022)

Asti - Bra

Fossano - Sanremese

HSL Derthona - PDHAE

Imperia - Sestri Levante

Lavagnese - Ligorna

Pro Vercelli - RG Ticino

Saluzzo - Casale

Vado - Chieri

7° Giornata (13/11/2021 - 19/03/2022)

Bra - Imperia

Casale - Pro Vercelli

Chieri - Ligorna

PDHAE - Asti

RG Ticino - Lavagnese

Saluzzo - Fossano

Sanremese - Vado

Sestri Levante - HSL Derthona

8° Giornata (20/11/2021 - 26/03/2022)

Asti - RG Ticino

Fossano - Sestri Levante

HSL Derthona - Casale

Imperia - Saluzzo

Lavagnese - Chieri

Ligorna - Bra

Pro Vercelli - Sanremese

Vado - PDHAE

9° Giornata (27/11/2021 - 02/04/2022)

Casale - Asti

Chieri - Imperia

Fossano - HSL Derthona

PDHAE - Ligorna

RG Ticino - Bra

Saluzzo - Pro Vercelli

Sanremese - Lavagnese

Sestri Levante - Vado

10° Giornata (04/12/2021 - 09/04/2022)

Asti - Sanremese

Bra - Chieri

HSL Derthona - Saluzzo

Imperia - Fossano

Lavagnese - PDHAE

Ligorna - RG Ticino

Pro Vercelli - Sestri Levante

Vado - Casale

11° Giornata (11/12/2021 - 15/04/2022)

Casale - Ligorna

Fossano - Vado

HSL Derthona - Pro Vercelli

PDHAE - Chieri

RG Ticino - Imperia

Saluzzo - Asti

Sanremese - Bra

Sestri Levante - Lavagnese

12° Giornata (18/12/2021 - 23/04/2022)

Asti - Sestri Levante

Bra - PDHAE

Chieri - RG Ticino

Imperia - HSL Derthona

Lavagnese - Casale

Ligorna - Sanremese

Pro Vercelli - Fossano

Vado - Saluzzo

13° Giornata (08/01/2022 - 30/04/2022)

Casale - Bra

Fossano - Asti

HSL Derthona - Vado

PDHAE - RG Ticino

Pro Vercelli - Imperia

Saluzzo - Lavagnese

Sanremese - Chieri

Sestri Levante - Ligorna

14° Giornata (15/01/2022 - 07/05/2022)

Asti - Pro Vercelli

Bra - Saluzzo

Chieri - Sestri Levante

Lavagnese - HSL Derthona

Ligorna - Fossano

PDHAE - Sanremese

RG Ticino - Casale

Vado - Imperia

15° Giornata (22/01/2022 - 14/05/2022)

Casale - Chieri

Fossano - Lavagnese

HSL Derthona - Asti

Imperia - PDHAE

Pro Vercelli - Vado

Saluzzo - Ligorna

Sanremese - RG Ticino

Sestri Levante - Bra

GIRONE B

1° Giornata (2/10/2021 - 29/01/2022)

Arconatese - Casatese

Città di Varese - Crema

Fanfulla - Alcione Milano

Folgore Caratese - Leon

Gozzano - Borgosesia

Novara - Legnano

SG City Nova - Caronnese

Vis Nova - Castellanzese

2° Giornata (9/10/2021 - 05/02/2022)

Alcione Milano - Vis Nova

Borgosesia - SG City Nova

Caronnese - Fanfulla

Casatese - Città di Varese

Castellanzese - Novara

Crema - Gozzano

Legnano - Folgore Caratese

Leon - Arconatese

3° Giornata (16/10/2021 - 12/02/2022)

Arconatese - Gozzano

Caronnese - Alcione Milano

Città di Varese - Borgosesia

Fanfulla - Legnano

Folgore Caratese - Crema

Novara - Casatese

SG City Nova - Castellanzese

Vis Nova - Leon

4° Giornata (23/10/2021 - 19/02/2022)

Alcione Milano - SG City Nova

Borgosesia - Caronnese

Casatese - Folgore Caratese

Castellanzese - Fanfulla

Crema - Arconatese

Gozzano - Città di Varese

Legnano - Vis Nova

Leon - Novara

5° Giornata (30/10/2021 - 26/02/2022)

Alcione Milano - Castellanzese

Arconatese - Borgosesia

Caronnese - Legnano

Fanfulla - Casatese

Folgore Caratese - Città di Varese

Novara - Gozzano

SG City Nova - Leon

Vis Nova - Crema

6° Giornata (06/11/2021 - 05/03/2022)

Borgosesia - Alcione Milano

Casatese - Vis Nova

Castellanzese - Caronnese

Città di Varese - Arconatese

Crema - Novara

Gozzano - Folgore Caratese

Legnano - SG City Nova

Leon - Fanfulla

7° Giornata (13/11/2021 - 19/03/2022)

Alcione Milano - Leon

Caronnese - Casatese

Castellanzese - Legnano

Fanfulla - Gozzano

Folgore Caratese - Borgosesia

Novara - Arconatese

SG City Nova - Crema

Vis Nova - Città di Varese

8° Giornata (20/11/2021 - 26/03/2022)

Arconatese - Folgore Caratese

Borgosesia - Castellanzese

Casatese - Vis Nova

Città di Varese - Novara

Crema - Fanfulla

Gozzano - Vis Nova

Legnano - Alcione Milano

Leon - Caronnese

9° Giornata (27/11/2021 - 02/04/2022)

Alcione Milano - Crema

Caronnese - Gozzano

Castellanzese - Casatese

Fanfulla - Arconatese

Legnano - Leon

Novara - Borgosesia

SG City Nova - Città di Varese

Vis Nova - Folgore Caratese

10° Giornata (04/12/2021 - 09/04/2022)

Arconatese - Vis Nova

Borgosesia - Legnano

Casatese - Alcione Milano

Città di Varese - Fanfulla

Crema - Caronnese

Folgore Caratese - Novara

Gozzano - SG City Nova

Leon - Castellanzese

11° Giornata (11/12/2021 - 15/04/2022)

Alcione Milano - Città di Varese

Caronnese - Arconatese

Castellanzese - Gozzano

Fanfulla - Novara

Legnano - Crema

Leon - Casatese

SG City Nova - Folgore Caratese

Vis Nova - Borgosesia

12° Giornata (18/12/2021 - 23/04/2022)

Arconatese - SG City Nova

Borgosesia - Leon

Casatese - Legnano

Città di Varese - Caronnese

Crema - Castellanzese

Folgore Caratese - Fanfulla

Gozzano - Alcione Milano

Novara - Vis Nova

13° Giornata (08/01/2022 - 30/04/2022)

Alcione Milano - Arconatese

Caronnese - Folgore Caratese

Casatese - Borgosesia

Castellanzese - Città di Varese

Fanfulla - Vis Nova

Legnano - Gozzano

Leon - Crema

SG City Nova - Novara

14° Giornata (15/01/2022 - 07/05/2022)

Arconatese - Legnano

Città di Varese - Leon

Crema - Borgosesia

Fanfulla - SG City Nova

Folgore Caratese - Castellanzese

Gozzano - Casatese

Novara - Alcione Milano

Vis Nova - Caronnese

15° Giornata (22/01/2022 - 14/05/2022)

Alcione Milano - Folgore Caratese

Borgosesia - Fanfulla

Caronnese - Novara

Casatese - Crema

Castellanzese - Arconatese

Legnano - Città di Varese

Leon - Gozzano

SG City Nova - Vis Nova

GIRONE C

1° Giornata (2/10/2021 - 29/01/2022)

Ambrosiana - Brusaporto

San Martino Speme - Breno

Sona - Brianza Olginatese

Sporting Franciacorta - Caravaggio

Tritium - Caldiero Terme

Villa Valle - Real Calepina

Virtus Ciserano Bergamo - Desenzano Calvina

Riposa: Ponte San Pietro

2° Giornata (9/10/2021 - 05/02/2022)

Breno - Tritium

Brianza Olginatese - Virtus Ciserano Bergamo

Brusaporto - Ponte San Pietro

Caldiero Terme - Sona

Caravaggio - Villa Valle

Desenzano Calvina - Ambrosiana

Real Calepina - San Martino Speme

Riposa: Sporting Franciacorta

3° Giornata (16/10/2021 - 12/02/2022)

Ambrosiana - Brianza Olginatese

Ponte San Pietro - Desenzano Calvina

San Martino Speme - Caravaggio

Sona - Breno

Tritium - Real Calepina

Villa Valle - Sporting Franciacorta

Virtus Ciserano Bergamo - Caldiero Terme

Riposa: Brusaporto

4° Giornata (23/10/2021 - 19/02/2022)

Breno - Virtus Ciserano Bergamo

Brianza Olginatese - Ponte San Pietro

Caldiero Terme - Ambrosiana

Desenzano Calvina - Brusaporto

Caravaggio - Tritium

Real Calepina - Sona

Sporting Franciacorta - San Martino Speme

Riposa: Villa Valle

5° Giornata (30/10/2021 - 26/02/2022)

Ambrosiana - Breno

Brusaporto - Brianza Olginatese

Ponte San Pietro - Caldiero Terme

San Martino Speme - Villa Valle

Sona - Caravaggio

Tritium - Sporting Franciacorta

Virtus Ciserano Bergamo - Real Calepina

Riposa: Desenzano Calvina

6° Giornata (06/11/2021 - 05/03/2022)

Breno - Ponte San Pietro

Brianza Olginatese - Desenzano Calvina

Caldiero Terme - Brusaporto

Caravaggio - Virtus Ciserano Bergamo

Real Calepina - Ambrosiana

Sporting Franciacorta - Sona

Villa Valle - Tritium

Riposa: San Martino Speme

7° Giornata (13/11/2021 - 19/03/2022)

Ambrosiana - Caravaggio

Brusaporto - Breno

Desenzano Calvina - Caldiero Terme

Ponte San Pietro - Real Calepina

Sona - Villa Valle

Tritium - San Martino Speme

Virtus Ciserano Bergamo - Sporting Franciacorta

Riposa: Brianza Olginatese

8° Giornata (20/11/2021 - 26/03/2022)

Breno - Desenzano Calvina

Caldiero Terme - Brianza Olginatese

Caravaggio - Ponte San Pietro

Real Calepina - Brusaporto

San Martino Speme - Sona

Sporting Franciacorta - Ambrosiana

Villa Valle - Virtus Ciserano Bergamo

Riposa: Tritium

9° Giornata (27/11/2021 - 02/04/2022)

Ambrosiana - Villa Valle

Brianza Olginatese - Breno

Brusaporto - Caravaggio

Desenzano Calvina - Real Calepina

Ponte San Pietro - Sporting Franciacorta

Sona - Tritium

Virtus Ciserano Bergamo - San Martino Speme

Riposa: Caldiero Terme

10° Giornata (04/12/2021 - 09/04/2022)

Breno - Caldiero Terme

Caravaggio - Desenzano Calvina

Real Calepina - Brianza Olginatese

San Martino Speme - Ambrosiana

Sporting Franciacorta - Brusaporto

Tritium - Virtus Ciserano Bergamo

Villa Valle - Ponte San Pietro

Riposa: Sona

11° Giornata (11/12/2021 - 15/04/2022)

Ambrosiana - Tritium

Brianza Olginatese - Caravaggio

Brusaporto - Villa Valle

Caldiero Terme - Real Calepina

Desenzano Calvina - Sporting Franciacorta

Ponte San Pietro - San Martino Speme

Virtus Ciserano Bergamo - Sona

Riposa: Breno

12° Giornata (18/12/2021 - 23/04/2022)

Caravaggio - Caldiero Terme

Real Calepina - Breno

San Martino Speme - Brusaporto

Sona - Ambrosiana

Sporting Franciacorta - Brianza Olginatese

Tritium - Ponte San Pietro

Villa Valle - Desenzano Calvina

Riposa: Virtus Ciserano Bergamo

13° Giornata (08/01/2022 - 30/04/2022)

Ambrosiana - Virtus Ciserano Bergamo

Breno - Caravaggio

Brianza Olginatese - Villa Valle

Brusaporto - Tritium

Caldiero Terme - Sporting Franciacorta

Desenzano Calvina - San Martino Speme

Ponte San Pietro - Sona

Riposa: Real Calepina

14° Giornata (15/01/2022 - 07/05/2022)

Caravaggio - Real Calepina

San Martino Speme - Brianza Olginatese

Sona - Brusaporto

Sporting Franciacorta - Breno

Tritium - Desenzano Calvina

Villa Valle - Caldiero Terme

Virtus Ciserano Bergamo - Ponte San Pietro

Riposa: Ambrosiana

15° Giornata (22/01/2022 - 14/05/2022)

Breno - Villa Valle

Brianza Olginatese - Tritium

Brusaporto - Virtus Ciserano Bergamo

Caldiero Terme - San Martino Speme

Desenzano Calvina - Sona

Ponte San Pietro - Ambrosiana

Real Calepina - Sporting Franciacorta

Riposa: Caravaggio