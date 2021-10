Virtus Ciserano Bergamo-Desenzano Calvina: Pellicioli è insuperabile, Esposti e Di Nardo affondano i gardesani

Il tempo non sembra passato per la Virtus Ciserano Bergamo, che riparte esattamente da dove era stata interrotta un anno fa, ovvero con una vittoria. Vittima di giornata un ottimo Desenzano Calvina, che paga la scarsa vena realizzativa degli attaccanti e viene punita dalle reti di Esposti e Di Nardo. I padroni di casa spingono subito sull'acceleratore ma la prima occasione è per gli ospiti, ma Salamini servito da Capone non inquadra lo specchio. La reazione dei rossoblù non si fa attendere e frutta il gol del vantaggio: Esposti riceve un pallone dalla destra e scocca un diagonale che non lascia scampo a Cesi. La risposta è affidata ancora a Salamini che, liberato da Guarisco, alza troppo la mira. Al tramonto della prima frazione tornano a farsi pericolosi i ragazzi di Togni: prima serve un provvidenziale salvataggio di Fenotti per impedire a Campana di battere a rete da buona posizione, poi Morstabilini recupera un pallone sulla trequarti e centra l'incrocio dei pali a portiere battuto.

I gardesani rientrano in campo decisi a recuperare il risultato e nei primi minuti si fanno minacciosi con Amidani e Fenotti, ma Pellicioli è insuperabile e gli nega la gioia del gol. La sua porta resta inviolata anche al 13' ma stavolta c'è la complicità di Iossa, che da ottima posizione colpisce male e calcia debolmente. Ugolini prova a pescare dalla panchina e ottiene una buona risposta sia da Plodari sia da Bonsi, che si rendono subito pericolosi. Quest'ultimo in particolare si rende protagonista di una bella iniziativa a un quarto d'ora dal termine venendo steso da Reani al limite dell'area. Della battuta si occupa Iossa che non inquadra il bersaglio. La Virtus Ciserano Bergamo non resta a guardare e riesce a concretizzare le ottime trame di gioco liberando Longhi a centro area, ma il suo colpo di testa si spegne di poco a lato. L'ultimo tentativo ospite è affidato a Bonsi che si fa spazio in area e cerca il palo più lontano senza fortuna, poi i padroni di casa chiudono la partita con una perla di Di Nardo che bacia il palo interno e s'insacca alle spalle di Cesi. Sabato prossimo i ragazzi di Togni faranno visita alla Brianza Olginatese, vittoriosa per 4-0 sul campo del Sona, mentre il Desenzano Calvina ospiterà l'Ambrosiana, che ha avuto la meglio sul Brusaporto in uno scoppiettante 6-5.

IL TABELLINO

Virtus Ciserano Bergamo-Desenzano Calvina 2-0

RETI (2-0): 12' Esposti (V), 46' st Di Nardo (V).

V.CISERANO BG: Pellicioli 7, Morstabilini 7, Reani 6 (37' st Bertoletti sv), Pedrini 6.5, Bolis 6, Niang Papa 6 (38' Longhi 6.5), Viscardi A. 6.5 (30' st Chioda sv), Ghilardi 6.5, Esposti 7 (4' st Sciortino 6), Campana 6.5, Viscardi D. 6 (25' st Di Nardo 7). A disp. Hila, Bodje. All. Togni 7.

DESENZANO CALVINA: Cesi 5.5, Quaini 6, Llapushi 6.5 (48' st Hilmi sv), Fenotti 7, Balduchelli 6, Amidani 6, Capone 6.5 (18' st Bonsi 7), Guarisco 6.5 (37' st Moio sv), Salamini 6.5 (18' st Cossetti 6), Ndoci 5.5 (18' st Plodari 6.5), Iossa 5.5. A disp. Marcellini, Domenighini, Cerini, Malgarise. All. Ugolini 6.5.

ARBITRO: Copelli di Mantova 6.5.

ASSISTENTI: Valli di Treviglio e Andresi di Treviglio.

AMMONITI: Llapushi (D), Reani (V).