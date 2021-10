Casatese-Città di Varese: in pieno recupero Rizzo regala il 2-2 a Borghi

Il sabato del "Quello che avrebbe potuto essere e non è stato": Casatese e Città di Varese escono dal centro sportivo di Via Volta entrambe con una dose di rammarico per il 2-2 finale. I padroni di casa di Borghi hanno sì agguantato nel recupero il pareggio ma - se non fosse stata per la poca precisione della ripresa - magari la musica sarebbe stata diversa visto che fino all'1-2 varesino le occasioni maggiori erano state proprio della Casatese che ha anche reclamato un calcio di rigore sull'1-1. Il Città di Varese, invece, esce rammaricato per la prima mezzora non...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con