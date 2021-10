Fossano-Bra: Coria straordinario, Di Federico e Squillaciotti regalano la prima vittoria stagionale a Carena

Si conclude a tinte giallorosse il derby tra Fossano e Bra. La squadra di Carena ha infatti sbancato lo stadio Pochissimo con il risultato di 1-2 grazie alle reti di Di Federico e di Squillaciotti realizzate nel primo tempo. Gli ospiti hanno disputato una buona prima frazione di gioco mentre i Blues sono venuti fuori durante la ripresa in cui hanno accorciato le distanze con Parisi al 17'. Poco più tardi i padroni di casa rimangono in inferiorità numerica per l'espulsione di Ghibaudo, subentrato a Medda, ma riescono comunque a rimanere nella metà campo avversaria per gran parte del secondo...

