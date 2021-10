Brianza Olginatese-Virtus Ciserano Bergamo: Carenini e Merlini sugli scudi e tonfo bergamasco che ha del clamoroso

Ha del sorprendente quanto successo oggi allo stadio Ferrario di Merate. L’Olginatese schianta la Virtus Ciserano Bergamo con un 5-2 che non ammette repliche e non lascia scusanti ai bergamaschi, troppo leggeri nell’approccio al match e mai veramente in partita.



Festa Brianza.È un Venantini disteso e rilassato quello che a fine partita commenta la larga vittoria dei suoi a fine match: «Abbiamo battuto una squadra organizzata, con delle buone individualità. I ragazzi hanno fatto una gran partita e sono riusciti nei momenti di difficoltà a tenere testa portando a casa il risultato». La partita in effetti si è messa subito in discesa. È appena il 6’ quando Carenini è bravo a inserirsi e a mettere in rete con un tap in facile facile dopo un’azione corale sviluppatasi sul versante di sinistra. All'8’ Merlini realizza il raddoppio: bel contro movimento della punta brianzola che elude l’uscita di Pellicioli e insacca alle sue spalle. Il gol ospite di Niang non scuote gli animi dei ragazzi di Venantini che, anzi, continuano a fare il loro mettendo alle corde la Virtus. Al 23’, dopo una serie di calci d’angolo, ancora Merlini è lesto a mettere dentro il tris sfruttando una respinta della traversa. Con la partita in ghiaccio, l’Olginatese gioca in scioltezza la seconda frazione e sulle ali dell’entusiasmo trova anche la quarta marcatura grazie a Vairani: uno due, dribbling e diagonale vincente a chiudere definitivamente il match. Carenini al 46’, in pieno recupero, rende ancora più vana la seconda marcatura ospite con una punizione da applausi. Il centrocampista calcia dai 25 metri con una precisione inaudita, mettendo la palla all’incrocio dei pali senza che il portiere potesse arrivarci.



Amarezza bergamasca. «Una lezione di calcio». Così Togni, l’allenatore della Virtus, commenta il pesante passivo subito oggi dai suoi, rendendo tutti i meriti del risultato agli avversari. Nelle sue parole, tutta la sia delusione: «Lavoriamo molto sui singoli ma non può andar bene. Certi errori individuali , su cinque gol ne abbiamo praticamente regalati quattro. Bravi loro a sfruttarli ma questo dimostra che siamo ancora lontani da quello che può essere il livello che il campionato richiede. Complimenti a loro, hanno sfruttato al massimo le loro caratteristiche, mettendo la ciliegina sulla torta con la punizione del quinto nel sette. C’è da prendere atto che potevamo fare meglio, senza scusanti. I stessi mezzi che abbiamo noi, li hanno anche loro, ma li hanno saputi sfruttare meglio. Oggi ci hanno fatto capire che si può stare in campo come squadra, al di là degli episodi. Siamo ancora in fase di rodaggio, dobbiamo ripartire dalle cose base del calcio. Scopriamo i nostri limiti sabato dopo sabato, c’è da lavorare. Troppi errori da parte nostra, soprattutto nel mezzo del campo». Eppure per un breve tratto di match i bergamaschi erano stati in partita: dopo il doppio vantaggio dei padroni di casa firmato Carenini-Merlini nel primo quarto d’ora di incontro, Niang al 20’ prova a riaprirla. Il primo marcatore bergamasco, abile a sfruttare un bel contropiede con un tiro a giro sotto l’incrocio, si era ritrovato in campo quasi all’improvviso per via di un errore burocratico legato al documento di riconoscimento di capitan Campana, estromesso per questo motivo dalla partita e sostituito proprio da Niang. La seconda rete arriva ormai a tempo scaduto con Bodje neo entrato che, ben smarcato in area, viene a contatto con un difensore avversario e l’arbitro concede la massima punizione. Reani al 38’ della ripresa batte Cirillo mettendo a segno il gol della bandiera per la Virtus. A poco servirà, visto anche il quinto gol che arriverà nel recuperò del match ad opera, ancora una volta, di Carenini.

IL TABELLINO

BRIANZA OLGINATESE-VIRTUS CISERANO BERGAMO 5-2

RETI (2-0, 2-1, 4-1, 4-2, 5-2): 6' Carenini (B), 14' Merlini (B), 20' Niang Papa (V), 23' Merlini (B), 28' st Vairani (B), 38' st Reani (V), 46' st Carenini (B).

BRIANZA OLGINATESE (4-3-3): Cirillo 7, Caldera 6.5 (12' st Antonuccio 6.5), Oliverio 7, Catalani 7, Zaffaroni 7, Galbusera 7, Curioni 6.5 (12' st Vairani 7), Carenini 7.5, Merlini 8 (22' st Viviani 6.5), Redaelli 7 (33' st Ierardi 6), Renna 6.5 (10' st Gargioni 6.5). A disp. Perillo, Mitrovic, Quattrini, Erba. All. Venantini 7.5.

VIRTUS CISERANO BERGAMO (4-3-3): Pellicioli 5.5, Morstabilini 5.5, Reani 6.5, Mosconi 5.5, Bolis 5.5 (12' st Pedrini 5.5), Niang Papa 6.5, Viscardi Alessandro 5.5, Ghilardi 5.5 (33' st Longhi sv), Di Nardo 5.5 (12' st Bodje 5.5), Cortinovis 5.5 (1' st Esposti 5.5), Viscardi Daniele 5.5 (22' st Sciortino 5.5). A disp. Dergal, Campana, Bertoletti, Chioda. All. Togni 5.5.

ARBITRO: Rihai di Lovere 6.

AMMONITI: Mosconi (V), Reani (V).