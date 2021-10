Caravaggio: Fabio Gibellini si dimette, al suo posto torna Simone Longaretti sulla panchina della formazione biancorossa

Passa di mano la panchina del Caravaggio Under 19, ma per una volta non si tratta di un esonero. Un po' a sorpresa, infatti, Fabio Gibellini ha rassegnato le dimissioni per motivi personali. Per sostituirlo i biancorossi hanno scelto Simone Longaretti, che già conosce molto bene l'ambiente avendo allenato nelle scorse stagioni le formazioni Under 15 e Under 16 biancorosse. Gibellini lascia dopo tre giornate in cui ha conquistato altrettanti punti, frutto della vittoria casalinga sul Villa Valle. Due invece le sconfitte, sempre di misura, contro Sporting Franciacorta e San Martino Speme. Longaretti ha diretto questa sera il suo primo allenamento con la squadra.

Questo il comunicato diffuso sulla pagina Facebook della società: «L’Usd Caravaggio comunica le dimissioni per motivi personali di Mister Fabio Gibellini da allenatore della Juniores Nazionale. A Fabio vanno i migliori ringraziamenti della società per la professionalità messa a disposizione dei ragazzi e del club e auguriamo le migliori future fortune sportive e personali. L’Usd Caravaggio comunica, inoltre, che dalla giornata di oggi la squadra sarà affidata a Mister Simone Longaretti che ritorna nello staff del settore giovanile biancorosso. Laureato in Scienze motorie curriculum calcio presso l’Università San Raffaele di Roma, ha conseguito con i colori biancorossi 2 promozioni regionali in 2 stagioni consecutive (2018/2019 – 2019/2020). Bentornato Mister e buon lavoro».