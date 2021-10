Castellanzese-Fanfulla: il Guerriero trova la prima vittoria stagionale grazie alla rete di Pavesi

Prima sconfitta stagionale per la Castellanzese di Colombo, e prima vittoria in campionato per il Fanfulla di Bettinelli. Succede tutto nel primo tempo: al 44' Nisi sbaglia il controllo della sfera che gli scivola dai guantoni e Pavesi si avventa come un rapace, insaccando il vantaggio per il Guerriero. Nella ripresa i neroverdi provano il tutto per tutto, ma un Fanfulla decisamente ben posizionato in campo nega la gioia al reparto offensivo di casa. Pavesi allo scadere. Brividi a tinte bianconere in avvio di gara: stupendo scambio fra Ravelli e Lorenzato, la sfera prima tocca la traversa poi finisce alle...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con