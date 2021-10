Saluzzo-PDHAE: poker dei granata, Savio stende i valdostani con gol e assist

Straripante vittoria del Saluzzo nel match casalingo contro il PDHAE. I padroni di casa ottengono infatti i tre punti con un netto 4-0 ai danni dei valdostani che non sono mai riusciti ad impensierire veramente i granata nel corso della partita. Protagonista assoluto della partita è stato Savio: l'attaccante ha realizzato il primo dei quattro gol solamente al 5' e ha fornito l'assist ad Agù per la quarta e ultima rete della propria squadra oltre ad avere un ottimo contributo in occasione della terza marcatura segnata da Pesce. Proprio quest'ultimo è stato l'autore dell'assist per il secondo gol realizzato da...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con