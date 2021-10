Casatese-Borghi: si separano le strade tra il tecnico dell’Under 19 e la società, subentra Chefa in panchina

Nonostante un buon esordio in campionato con una vittoria fuori casa, Borghi non riesce a dare continuità e risultati positivi. Nelle partite seguenti non trova i tre punti e, dopo un pareggio e due sconfitte, le strade tra la società e il tecnico si separano. Per la sua successione la scelta dell’allenatore ricade su Cristiano Chefa, già presente nel settore giovanile, pronto a dare una scossa ai giocatori a livello emotivo per raggiungere risultati positivi.

Questo il comunicato diffuso dal club biancorosso sui suoi canali social: «La società comunica che Walter Borghi, per motivi personali, non sarà più l'allenatore della Juniores Nazionale. La panchina sarà affidata a Cristiano Chefa, tecnico già presente nel quadro tecnico del settore giovanile biancorosso».