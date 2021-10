La Tritium non vuole fermarsi: 4 vittorie su 4 partite per la squadra di Calvi

Dopo aver sconfitto il Caravaggio con un rotondo 0-3, la Tritium si ritrova da sola in vetta alla classifica del girone C. «Abbiamo un bel gruppo e questo è fondamentale», queste sono le parole dell'allenatore dopo la vittoria di sabato, che evidenziano l'importanza di una buona amalgama all'interno di una squadra che vuole vincere. Nonostante i diversi singoli che hanno un ottimo potenziale presenti nella rosa, il tecnico ci tiene a sottolineare l'importanza del gruppo, che spesso può essere più rilevante dei valori tecnici. Uno dei giocatori che sta sorprendendo maggiormente è Roberto Donnemma, autore di un inizio di campionato straordinario con 4 gol nelle prime 4 partite. Nonostante l'attaccante della Tritium sia al primo anno di Under 19, l'impatto nella categoria è stato devastante, sia a livello statistico che sul campo. L'attaccante non è l'unico giocatore che sta sorprendendo all'interno della rosa di Mauro Calvi. Anche Luciano Matrascia ha iniziato il campionato nel migliore dei modi, con 3 gol nelle prime 4 uscite. La vittoria di sabato porta la sua firma, con una doppietta che ha chiuso la partita già nella prima frazione.

La rosa della Tritium presenta numerose alternative in tutti i reparti del campo, con l'alternanza dei vari giocatori che però non sembra influenzare i risultati. Dopo un primo tempo straripante, la squadra nel secondo tempo con il Caravaggio ha avuto la maturità di gestire il risultato. «Nel secondo tempo abbiamo tenuto la palla, creando qualche occasione in meno». Questo aspetto rivela la maturità acquisita dalla rosa, che decide di non affondare ancora nel secondo tempo, ma di gestire con intelligenza il risultato, per evitare di ridare fiducia alla squadra avversaria. Sabato per la capolista arriva un altro test importante con lo Sporting Franciacorta; la squadra di Verzelletti ha iniziato il campionato con 7 punti in 3 partite e di certo non farà la parte della vittima sacrificale. La Tritium è attesa da un altro test per dare un'ulteriore dimostrazione di forza al resto del campionato, che attende ancora il primo passo falso della squadra in vetta.