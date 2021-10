Virtus Ciserano Bergamo-Real Calepina: Beldenti, Plebani e Duda regalano agli ospiti il big match della giornata

Nonostante un finale quasi tragico a causa dei due gol di Di Nardo, la squadra di Dondoni passa su un campo difficile come quello della Virtus Ciserano Bergamo con un rocambolesco 2-3. In questo modo la Real Calepina si lancia all'inseguimento della Tritium in vetta al campionato, con un risultato pesante per le prime posizioni. Ora alla Virtus toccherà inseguire, dato che le squadre davanti non sembrano avere intenzione di fermarsi e le concorrenti sembrano più decise che mai.

Il primo tempo inizia con ritmi molto alti, con le due squadre che si affrontano a viso aperto. A passare in vantaggio però è la squadra ospite, con Plebani che ribadisce in rete dopo una respinta del portiere. La squadra di casa risponde subito con orgoglio, con Mosconi che colpisce il palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il primo tempo continua con un ritmo quasi frenetico, ma si va al riposo sul risultato di 0-1. La seconda frazione inizia con lo stesso copione della prima, e al 12' Beldenti raddoppia per i suoi con un siluro da fuori area che trafigge Dergal. Il tris degli ospiti non si fa attendere e arriva al 20' con un grande strappo di Duda, che davanti al portiere non sbaglia. Quando la partita sembra indirizzata inizia il Di Nardo-show: prima l'attaccante della Virtus colpisce un palo, poi segna una doppietta tra il 35' e il 45' minuto, che spaventa la squadra ospite. La reazione dei padroni di casa però è troppo tardiva e la partita termina con la vittoria della Real Calepina.

IL TABELLINO

VIRTUS CISERANO BERGAMO-REAL CALEPINA 2-3

RETI (0-3, 2-3): 12' Plebani (R), 12' st Beldenti (R), 20' st Duda (R), 35' st Di Nardo (V), 45' st Di Nardo (V).

V.CISERANO BG (4-4-2): Dergal, Morstabilini, Reani, Mosconi, Chioda, Campana, Longhi (12' st Sciortino), Ghilardi (40' st Pedrini), Esposti (1' st Bodje), Cortinovis (1' st Di Nardo), Viscardi Alessandro (40' st Arsuffi). A disp. Pellicioli, Bolis, Bertoletti, Ferlita. All. Togni.

REAL CALEPINA (4-3-3): Zambaiti, Barboglio, Beldenti, Ferrari (30' st Cropelli), Scotti, Mbengue, Plebani (21' st Della Giovanna), Manenti (47' st Gabbiadini), Duda, Nicolini (41' st Soldo), Migliorati (41' st Bartolo). A disp. Buffoli, Savino. All. Dondoni.

ARBITRO: Callegari di Bergamo.

ASSISTENTI: Bonfanti e Brioschi.

AMMONITI: Soldo (R).

LE INTERVISTE

Per i padroni di casa parla il dirigente Franco Morelli: «La squadra ha dato tutto e non abbiamo meritato di perdere. Siamo una squadra giovane che vuole e può migliorare e oggi abbiamo fatto una buona prestazione. Abbiamo colpito due legni, purtroppo gli episodi oggi non ci hanno favorito».

Il tecnico degli ospiti, Maurizio Dondoni dice invece: «Sono una grande e storica squadra e siamo contenti di averli battuti: siamo la novità ma non abbiamo paura di niente e di nessuno. Sono stato contento vedendo alcuni dei miei uscire con i crampi, perché so che abbiamo dato tutto. La difesa ha retto alla grande e siamo stati orgogliosi nel mantenimento di un risultato estremamente importante.»