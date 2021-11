Brianza Olginatese-Desenzano Calvina: Rada e Redaelli dal dischetto la decidono, non basta Fenotti nel finale

Nonostante un brivido nel finale, la Brianza Olginatese riesce a battere il Desenzano Calvina per 2-1. I padroni di casa passano con la magia di Rada e raddoppiano dal dischetto con Redaelli; nel finale gli ospiti si lanciano all'arrembaggio e accorciano con Fenotti, ma l'assedio finale non permette di trovare il gol del pareggio. Con questa vittoria la squadra di Venantini si lancia all'inseguimento delle squadre in vetta alla classifica, con un risultato molto importante che può dare fiducia in ottica futura. Ugolini e i suoi invece rimangono inchiodati a 4 punti nelle zone basse della classifica, con una sconfitta di misura che però lascia l'amaro in bocca, dato che gli ospiti hanno cercato in tutti i modi di agguantare il pareggio.

Dalle prime giocate del primo tempo si intuisce che tipo di partita sarà: le condizioni non perfette del terreno di gioco non esaltano di certo la qualità delle due squadre. Il Calvina però parte bene tenendo il pallino del gioco, senza creare occasioni dalle parti di Cirillo. Dopo un inizio difficile esce la Brianza Olginatese, che inizia ad attaccare con più insistenza e al 28' passa in vantaggio: Rada calcia una punizione dalla sinistra e nessuno devia il pallone, che si deposita in rete. Il gol del vantaggio dà fiducia ai padroni di casa, che sfiorano il raddoppio con Redaelli e Merlini, che sono imprecisi sotto porta e fanno chiudere la prima frazione sul 1-0. Nella seconda frazione cresce ulteriormente il livello fisico del match, con le squadre che danno vita ad una partita sporca ma molto avvincente. L'episodio che sembra chiudere la partita arriva al 24': Marcelli stende Redaelli in area di rigore e lo stesso attaccante non perdona dal dischetto. Questo gol non taglia le gambe agli ospiti che si riversano nell'area avversaria: questo assedio, contraddistinto da lanci e mischie piuttosto casuali, porta al gol di Fenotti al 39'. Nonostante il gol del 2-1, gli attacchi della squadra di Ugolini sono piuttosto confusionari e non sono sufficienti a trovare il gol del pareggio.

LE INTERVISTE

Venantini si esprime su una vittoria voluta e meritata: «Abbiamo avuto la supremazia territoriale e abbiamo meritato la vittoria. Il campo non era in condizioni perfette e questo ha influito sul nostro modo di giocare. Loro sono una squadra forte e organizzata, ma siamo stati bravi a concedergli poche occasioni, soprattutto nel primo tempo. Rada è sceso con noi per fare minuti dopo l'infortunio e ci ha dato una grossa mano, con il gol ma non solo».

Per gli ospiti parla il tecnico Ugolini: «Purtroppo oggi abbiamo giocato su un campo impraticabile, e questo non ha favorito i nostri giocatori più tecnici. Nel secondo temp ho provato a ribaltarla mettendo giocatori più fisici e chiudendo con una sorta di 3-3-4 ma purtroppo non è bastato a pareggiare. Sono contento perché ho visto l'orgoglio dei miei ragazzi, ma oggi è mancata la qualità e il carattere non è stato sufficiente. Loro sono una squadra di grande temperamento e fisicità: questo aspetto ci ha messo in difficoltà, soprattutto nella seconda parte della prima frazione».