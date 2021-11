Castellanzese-Caronnese: Ghilardi e Gatti regalano la vetta ai neroverdi, a Munari non basta Rondina

Certamente un altro big match per Castellanzese e Caronnese, appaiate a pari punti in seconda piazza. A portare a casa il pieno bottino è la Castellanzese che vola in vetta al girone B, complice la sconfitta del Città di Varese. Il miglior attacco quello rossoblù, contro la miglior difesa dei neroverdi. La prima frazione è botta e risposta fra Ghilardi e Rondina (quest'ultimo da calcio di rigore), mentre nella ripresa la zampata vincente è porta la firma di Gatti. A 15' dalla fine brutta espulsione ai danni di Di Marco: contrasto con Coletta e reazione da parte del giocatore rossoblù...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con