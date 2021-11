Saluzzo-Casale: a Costa e Konè rispondono Gamarino e Asce, pareggio con un rosso e un rigore parato nel finale

É un match di rigore quel che va in scena a Saluzzo valevole per la 6° giornata di campionato, terminato però 2-2. Al vantaggio su rigore di Costa, causato da un Konè straripante, risponde nei minuti di recupero del primo tempo Gamarino. Nella ripresa nuovamente vantaggio dei padroni di casa con il migliore in campo Konè, a cui risponde il neo-entrato Asce che punisce con il gol del 2-2 sull’unica disattenzione difensiva del Saluzzo, insaccando un cross dalla destra quando è tutto solo all’interno dell’area. Nel finale c’è spazio per tutto: prima il rosso a Barisone, che lascia in 10...

