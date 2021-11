Casale-Pro Vercelli: Albisetti la sblocca, ma Viberti la riprende e Francesco Messina la chiude

Al campo di Via De Cristoforis va in scena il derby tra il nerostellati del Casale e le Bianche Casacche della Pro Vercelli. I padroni di casa arrivano a questa sfida dopo il pareggio in trasferta 2-2 contro il Saluzzo, mentre gli ospiti si presentano a Casale Monferrato dopo aver battuto in casa per 3-1 l'RG Ticino. I vercellesi hanno delle assenze pesanti: tra le loro file mancano Gullotta, Fiore, Bianchi e Eusebione. L'allenatore Enrico Rossi ha voluto dedicare questa vittoria in trasferta proprio ai suoi giocatori infortunati nella speranza di vederli presto in campo. Luongo schiera in campo i...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con