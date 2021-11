Desenzano Calvina-Caldiero Terme: Capone ed Amidani portano i 3 punti sul Garda, veneti sopraffatti dal gioco biancazzurro

Caldiero Terme affossato da Capone ed Amidani, per il Desenzano Calvina le lacrime dal cielo sono di gioia. Vana la rete del momentaneo pari di Tezze, il 2-1 finale premia la squadra benacense. Vittoria importantissima sul piano del morale per la squadra di Massimo Ugolini, che non solo rosicchia 3 punti importantissimi allo stesso Caldiero, portandosi così a sole 2 lunghezze di distanza in classifica dai veneti; ma si porta anche nelle prime dieci posizioni allontanandosi di qualche passo dei bassifondi della classifica. Una prestazione convincente per gli Ugolini-boys, sia nella prima frazione quando hanno proposto un buon palleggio ed...

