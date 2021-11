Promossi, bocciati e rimandati 7ª giornata: il Ponte San Pietro vince il big match con il Real Calepina, continua la rincorsa della Virtus Ciserano Bergamo; Tritium al cardiopalma con il San Martino Speme

La squadra di Mascaro dà una svolta alla sua stagione, vincendo il big match contro i ragazzi di Dondoni e lanciandosi nelle zone alte della classifica. La Virtus Bergamo trova continuità contro lo Sporting Franciacorta, mentre la Tritium di Calvi vince contro i ragazzi di Pollini con un gol del solito Scalcinati in "zona Cesarini". Nelle zone basse muovono la classifica il Villa Valle e il Brusaporto, con due pareggi che fanno filtrare un po' di ottimismo per il continuo della stagione. Continua invece il momento buio per il Caravaggio di Longaretti, sconfitto dall'Ambrosiana che raggiunge quota 11 punti, guidata...

