Arconatese-Folgore Caratese: Mastore e Carbone fanno sorridere Casalati, gli oroblù fanno l'impresa e infliggono a Crippa il secondo ko stagionale

La pratica batte la teoria, la scuola Casalati batte la scuola Crippa: Max Allegri approves. I sigilli nel primo tempo di Mastore e Carbone incoronano l'Arconatese, che fa l'impresa contro la Folgore Caratese e si porta a casa la quarta vittoria stagionale, riparte come meglio non poteva dopo la scoppola rimediata a Novara e si candida prepotentemente per un posto nell'Olimpo dei più grandi. Lo stesso da cui cade a peso morto la Folgore Caratese, che rimedia il secondo ko dopo quello casalingo con il Città di Varese e si allontana dalla vetta viste le notizie arrivate da Borgosesia (vittoria...

