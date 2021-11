Asti-RG Ticino: Catarisano porta in vantaggio i galletti ma Borrini regala il pareggio a Paglino

Termina in pareggio, con il risultato finale di 1-1, una sfida molto equilibrata tra l'Asti e il RG Ticino. Il primo tempo vede una partita molto combattuta nella zona di centrocampo, motivo per cui vi sono poche occasioni da gol nei primi quarantacinque minuti di gioco: la più grossa è a favore dell'Asti al 35' con Francia il cui tiro viene neutralizzato da Grassi sulla linea di porta. I padroni di casa si portano però in vantaggio solamente al 2' della ripresa quando Catarisano, smarcatosi molto bene al limite dell'area di rigore, mette la palla nell'angolino della porta e realizza...

