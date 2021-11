Caravaggio-Ponte San Pietro: Opini la decide per gli ospiti, che passano di misura

È finita con una vittoria in trasferta la partita tra Caravaggio e Ponte San Pietro, che vincendo di misura per 0-1 contro i biancorossi grazie al gol di Opini mantiene il quarto posto nella classifica del girone C a quota 15 punti, a una sola lunghezza dalla Virtus Ciserano Bergamo e distanziando la Brianza Olginatese ferma alla quinta piazza. La gara tra le due compagini è stata tirata dall’inizio alla fine e ad annullare le possibili mosse di entrambe le squadre ci ha pensato un terreno di gioco stretto e dalle dimensioni ridotte, sul quale il Caravaggio deve momentaneamente disputare...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con