Sporting Franciacorta-Ambrosiana: Bertuzzi, Scarsi e Plebani firmano il tris e regalano i tre punti ai padroni di casa

Finisce 3-2 per i padroni di casa una delle sfide più interessanti dell'8ª giornata di campionato. Una partita molto equilibrata, che è stata decisa dagli episodi e dalla maggiore freddezza sotto porta della squadra di Verzelletti, che si ritrova a 11 punti in classifica alla pari dell'Ambrosiana stessa. Agli ospiti non bastano le reti di Marini e di Fedrighi nel finale per evitare la seconda sconfitta in campionato, che arriva in un momento molto complicato. La prossima sfida con il Villa Valle sarà molto importante per ritornare a fare punti dopo uno stop brusco e inaspettato. Per lo Sporting invece la vittoria vale il rilancio nelle zone alte della classifica e la prossima sfida con il Ponte San Pietro potrà valere come prova del 9 per verificare le reali ambizioni all'interno del girone.

Fin dai primi minuti l'Ambrosiana sembra tenere il pallino del gioco, senza riuscire però a creare pericoli concreti dalle parti di Cortese. Il gol mancato costa caro caro agli ospiti, che al 13' subiscono il vantaggio dei padroni di casa, con una bella ripartenza coronata dalla rete di Bertuzzi. Questo episodio carica ulteriormente gli attacchi degli ospiti che al 31' trovano il meritato pareggio, con Marini che è il più rapido ad avventarsi su un cross dalla fascia destra. Il primo tempo sembra doversi concludere in pareggio, ma nei minuti finali i padroni di casa tornano in vantaggio con un altro contropiede: assist del solito Bertuzzi e Scarsi insacca il gol del 2-1. Il secondo tempo si apre con ritmi meno elevati rispetto alla prima frazione: gli ospiti cercano di alzare il baricentro ma continuano a peccare di cattiveria in zona gol. Nell'ultimo quarto d'ora però succede di tutto. Al 31' dall'ennesima ripartenza dello Sporting Franciacorta nasce il gol del doppio vantaggio, con Plebani che infila un bel diagonale dopo una sovrapposizione sulla fascia. Il gol non taglia le gambe dell'Ambrosiana, che inizia ad attaccare con più decisione e al 44' trova la rete che accorcia le distanze con Fedrighi. Nonostante il poco tempo a disposizione, gli ospiti hanno anche l'opportunità per il pareggio, ma il gol del 3-3 di Tinelli viene annullato dal direttore di gara per fuorigioco.

LE INTERVISTE

Per lo Sporting Franciacorta il tecnico Alberto Verzelletti ha dichiarato: «Sono contento per la vittoria ma la prestazione non mi ha soddisfatto a pieno. Abbiamo giocato bene in ripartenza ma abbiamo sofferto tanto la loro pressione alta e questo aspetto andrà migliorato con gli allenamenti in settimana».

Per quanto riguarda l'Ambrosiana, Stefano Ghirardello analizza: «Abbiamo peccato nella precisione sotto porta. Non possiamo permetterci di perdere una partita dove abbiamo creato così tanto. Purtroppo la partita è stata decisa dagli episodi e loro sono stati più abili a sfruttarli a loro favore».