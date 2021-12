Asti, che soddisfazione per Simone Binello: l'attaccante è stato convocato nella Squadra Rappresentativa di Giuliano Giannichedda

Gran momento per Simone Binello, attaccante dell'Asti. Il giocatore biancorosso ha infatti ricevuto la convocazione da parte di Giuliano Giannichedda per partecipare al raduno congiunto della Rappresentativa Serie D e dell'Under 18 insieme ad altri trentaquattro ragazzi nati proprio tra il 2003 e il 2004. Al Centro Sportivo Montichiarello di Montichiari, in provincia di Brescia, i calciatori chiamati dall'ex Juventus, Lazio e Udinese si sono affrontati in un'amichevole a ranghi misti: una buona occasione per mettersi quindi in mostra di fronte al tecnico in vista della Viareggio Cup che si disputerà dal 16 al 30 marzo 2022.

Con l'Under 19 dei galletti, Binello ha finora disputato sei partite, per un totale di 443 minuti giocati, in cui ha dimostrato tutto il suo talento nonostante non abbia ancora realizzato un gol. L'attaccante si è infatti sempre reso pericoloso, come ad esempio nei match contro il RG Ticino in cui è andato vicino alla rete del raddoppio ben due volte e contro il Casale dove ha colpito l'incrocio dei pali poco prima del vantaggio segnato da Mainetti. Il classe 2004 ha poi già esordito in Prima Squadra grazie alle sue tre presenze nelle partite contro il Novara, il Gozzano e il Borgosesia.