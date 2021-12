Bra, Squillaciotti e Quaranta ceduti in prestito al Sommariva Perno e al Villafranca

Prime operazioni di mercato in uscita per l'Under 19 del Bra allenata da Gianni Carena. Giacomo Quaranta e Raffaele Squillaciotti, entrambi classe 2003, si sono trasferiti in prestito rispettivamente al Villafranca e al Sommariva Perno. I due ex giallorossi, i quali erano pedine fondamentali nello scacchiere del proprio tecnico, si ritroveranno così avversari nel Girone C di Promozione.

Quaranta lascia il Bra dopo aver disputato, in questo campionato, otto partite per un totale di 575 minuti giocati conditi da un gol e ottime prestazioni sulla fascia destra sia in chiave difensiva che in quella offensiva. Squillaciotti ha invece realizzato due reti, uno nel match contro il Fossano e l'altro sul campo del RG Ticino, in quattro presenze oltre alle due con la maglia della Prima Squadra in Serie D.