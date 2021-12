Real Calepina-Brianza Olginatese: la coppia Merlini-Vairani lancia gli ospiti, tonfo della squadra di Dondoni

La squadra di Venantini sbanca il campo del Real Calepina con il risultato di 1-2 e si lancia così all'inseguimento delle prime quattro squadre in classifica. La Brianza Olginatese si esibisce in una grande dimostrazione di forza, con un gol per tempo di Vairani e Merlini che chiudono una partita giocata alla grande. Gli ospiti subiscono una sconfitta pesante, contro una delle rivali all'interno del campionato; a nulla è servita la rete di Bartolo nel finale, che rende meno amara una sconfitta difficile da mandare giù per i ragazzi di Dondoni, che sbagliano l'approccio e non riescono e reagire al...

