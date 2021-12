Caronnese-Arconatese: Musazzi e Perani fanno impazzire Munari, vittoria rossoblù

Vince la Caronnese in casa contro l'Arconatese con un 3-0 netto. Vittoria sicuramente meritata da Munari e i suoi, ma i gialloblù di Casalati lottano e soprattutto nella ripresa sfiorano più volte il pareggio. Il risultato rimane in bilico fino agli ultimi minuti, dove i padroni di casa dilagano e segnano due gol in tre minuti. Sensazionale Musazzi che sigla una splendida doppietta; spettacolare la punizione all'incrocio dei pali di Perani in occasione della rete del raddoppio. Bene i rossoblù. Parte bene la Caronnese nei primi minuti con subito una bella azione sulla sinistra di Scotti che mette il cross...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con