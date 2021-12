Desenzano Calvina-Sporting Franciacorta: Quaini e Amidani lanciano i blues contro i ragazzi di Verzelletti

Il Desenzano Calvina infila la seconda vittoria consecutiva battendo per 2-0 lo Sporting Franciacorta. Dopo un primo tempo a tinte granata, il gol di Quaini nel finale della prima frazione spiana la strada ai ragazzi di Ugolini, che la chiudono nella ripresa con la rete di Amidani dal dischetto. Lo scontro diretto vede la vittoria dei blues, che iniziano a vedere da vicino le zone più calde della classifica e vogliono continuare sulla scia intrapresa nelle ultime giornate, per dare continuità a livello di prestazioni e risultati. I ragazzi di Verzelletti si mangiano le mani per non aver segnato nella...

