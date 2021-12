Fossano-Vado: Bergesio è un muro tra i pali e i Blues ottengono un prezioso punto contro i liguri

Ottimo punto per il Fossano nella sfida casalinga contro il Vado, secondo in classifica insieme al Bra dopo i risultati dell'undicesima giornata. La sfida tra i Blues e i liguri finisce infatti con un pareggio a reti inviolate al termine di una partita in cui la difesa dei padroni di casa è stata la vera protagonista: il pacchetto arretrato ha infatti effettuato numerosi interventi precisi e puntuali di fronte ai tanti attacchi della squadra allenata da Gracchi. Da sottolineare poi la prestazione di Bergesio in quanto l'estremo difensore è stato più volte decisivo, soprattutto al 23' del primo tempo con...

