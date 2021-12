Promossi, bocciati e rimandati 11ª giornata del girone C: cade la Tritium, ne approfittano Ponte San Pietro e Virtus Ciserano Bergamo; continua la sua corsa il Desenzano Calvina mentre inciampa la Real Calepina

L'esordio di Bassani sulla panchina della Tritium non è dei migliori, dato che i ragazzi perdono 3-1 contro l'Ambrosiana, che non è di certo una squadra nel miglior momento della sua stagione. Non si fermano Ponte San Pietro e Virtus Ciserano Bergamo, che mandano un segnale forte al resto del campionato, vincendo rispettivamente 5-0 e 9-3. Tra le prime quattro inciampa la Real Calepina, che spareggia con il Caldiero Terme e non riesce ad avvicinarsi ulteriormente alla vetta; chi riesce ad avvicinarsi alle prime è il Desenzano Calvina, che vince con lo Sporting Franciacorta e continua il suo grande momento...

