Alcione, cambio sulla panchina dell'Under 19 Nazionale: De Lillo viene sollevato dal suo incarico, squadra affidata a Emilio Fontana

Emilio Fontana è, temporaneamente, il nuovo allenatore dell'Under 19 dell'Alcione. Dopo la sconfitta arrivata nell'ultima giornata per 1-3 in casa contro il Città di Varese, la società di via Alessio Olivieri ha deciso di sollevare De Lillo dal suo incarico e affidare i ragazzi a Fontana, che già allena in Under 16 e aiuterà anche i più grandi in questa settimana, prima dell'inizio della sosta invernale. Questo il comunicato ufficiale sul sito del club: «La società Alcione Milano comunica di aver temporaneamente affidato la panchina della juniores Nazionale ad Emilio Fontana. Al mister uscente Leonardo De lillo vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto e i migliori auguri per il prosieguo della carriera professionale».

Claudio Spelta, responsabile del settore giovanile, è fiducioso di questa scelta presa dalla società e afferma: «Andava cambiato il modus operandi tra Juniores e prima squadra. Ognuno ha la sua visone, noi dobbiamo cambiare strategia e, cerchiamo qualcuno che sposi la filosofia della nuova Alcione. Se un ragazzo ha delle prospettive, è giusto che si alleni con la prima squadra, se ne ha bisogno. Cerchiamo un allenatore che faccia crescere i giocatori in Juniores e collabori a stretto contatto con i più grandi. Sicuramente il campionato resta un obiettivo importante e, cercheremo di vincerlo. Abbiamo deciso ora perchè era il momento di dare una svolta».