Fanfulla-Novara: un punto amaro per Ruggiero che va vicino alla vittoria all'esordio, i due gol degli ospiti negli ultimi 5 minuti gli rovinano la festa

Finisce 2-2 la partita tra Fanfulla-Novara, con entrambe le squadre che si portano a casa un punto a testa, forse più amaro per i padroni di casa, visto che si vedono portare via la prima vittoria di Ruggiero sulla nuova panchina. La partita ha regalato emozioni dal primo all'ultimo minuto. Nel primo tempo i lodigiani hanno giocato un buonissimo calcio, mettendo in difficoltà più volte gli ospiti. Il gol, però, arriva solo nei minuti finali: al 43' una bellissima azione costruita sulla fascia porta Brucoli a crossare la palla in area per l'inserimento di Ravelli, che da pochi passi non sbaglia. Finisce 1-0 il primo tempo in un campo difficile su cui giocare, vista la scarsa visibilità dei giocatori dovuta alla nebbia. La seconda frazione è ancora più ricca di emozioni. I padroni di casa iniziano il secondo tempo come avevano finito il primo, attaccando, per poter segnare e chiudere la partita. Il secondo gol arriva al 14', con Sartor che pesca Pavesi con un cross tagliato e il compagno che, da poci metri, non sbaglia. La partita sembra completamente in mano ai bianconeri ma, negli ultimi 5 minuti, succede di tutto. Al 40' Sartor trova il gol del 2-1, poi, sfruttando un calo di concentrazione avversaria, Oliviero trova il gol del pareggio. Un punto che non soddisfa nessuno, visto che tiene ancorate entrambe le squadre alla zona di metà clasifica. I due allenatori avevano bisogno di fare 3 punti per rilanciarsi in campionato e ci proveranno nell'ultima giornata prima della sosta invernale.

IL TABELLINO

FANFULLA-NOVARA 2-2

RETI(1-0, 2-0, 2-1, 2-2): 43' Ravelli (F), 14' st Pavesi (F), 40' st Sartor (N), 45' st Oliviero (N).

FANFULLA (3-4-3): Belitrandi 6.5, Marchesotti 6.5, Mancin 7, Scotti 6.5, Cabri 7, Ravelli 7, Pavesi 7 ( 40'st Miragoli 6.5), Caviglia 7, Toure 6.5 (35'st Ruggeri s.v), Lorenzato 6.5 (40' Falco 6), Napoli 6 (10'st Tasca 6.5). A disp. Cerami, Muzzi, Gyjla, Bargi, Anghileri. All. Ruggiero 6.5.

NOVARA(4-3-1-2): Maruncheddu 6.5, Pellegrini 6.5, Barchi 6, Piccinelli 6.5 (40'st Monteleone s.v), De Dona 7, Migliavacca 6.5, Bottazzi 6.5 (14'st Maggioni 6.5), Sartor 7, Brucoli 6.5, Oliviero 7, Pistola 6.5. A disp. Vidhi, Hadjilari. All. Gheller 6.5.

ARBITRO: Fiani di Voghera 6.5.

AMMONITI: Tasca (F), Caviglia (F).

LE INTERVISTE



Il tecnico del Fanfulla, Alessandro Ruggiero, a fine partita ha espresso subito dei complimenti alla sua squadra per come ha affrontato la partita: «Sono felice della prestazione dei ragazzi. Abbiamo giocato praticamente solo noi per 70 minuti. Abbiamo subito due gol negli ultimi minuti per colpa di un calo fisico. Peccato per il risultato che non ci premia». Sicurmente proverà a guadagnare 3 punti nella prossima partita fuori casa contro la Folgore Caratese.

Al contrario, Mavillo Gheller, è soddisfatto della volontà dei suoi ragazzi, che non hanno mai mollato o dato per persa la partita e hanno trovato la forza di colpire gli avversari due volte nel giro di pochi minuti, pareggiando la partita: «Il primo tempo sicuramente abbiamo fatto molto male e il loro vantaggio è stato giusto. Nel secondo abbiamo giocato e siamo riusciti a concretizzare bene». Il Novara incontrerà il Vis Nova nella prossima partita e spera di vincere per dare una svolta al campionato.