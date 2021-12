Promossi, bocciati e rimandati, 11ª giornata del girone B: la Casatese ne fa quattro e rimonta fuori casa, terzo ko consecutivo per la Leon

Quinta vittoria consecutiva per il Sangiuliano,che accorcia le distanze con le dirette concorrenti nelle prime posizioni. Terza sconfitta consecutiva per il gozzano, che non riesce più a fare 3 punti mentre, un ottimo Diongue sul finale, asfalta con una doppietta il Vis Nova. Prima di entrare nel dettaglio dei promossi e dei bocciati di giornata, però, ricordiamo che, come raccontato a questo link, da quest'anno vi basterà scannerizzare un qualsiasi qr-code del giornale per diventare utenti premium della nostra applicazione (Android e Ios), con la possibilità di leggere articoli come questo, interviste, approfondimenti ed anche le partite a pagamento seguite il weekend successivo. PROMOSSI...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con